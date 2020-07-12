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12:16   12 Июля 2020
Общество

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Михаил Шаравин, турист, нашедший палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Фонда памяти группы Юрия Кунцевича.

По словам собеседника агентства, Михаилу Петровичу было 84 года. Шаравин был главным свидетелем по делу, ведь именно он обнаружил палатку и тела первых двух погибших. Все показания свидетеля сохранились в фонде, уточнил Кунцевич.

Накануне Генпрокуратура РФ заявила, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала снежная лавина. По версии ведомства, из-за плохой видимости молодые люди не смогли найти палату после того, как покинули ее. Вопрос о причинах трагедии официально закрыт.

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Автор: Руслан Неглинный
#гибель #свидетель #перевал дятлова

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