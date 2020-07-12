Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

 Путин обратился к любителям ловли в День рыбака

Путин обратился к любителям ловли в День рыбака
Вассерман рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

Вассерман рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

 Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

 Путин обратился к любителям ловли в День рыбака

Путин обратился к любителям ловли в День рыбака
Вассерман рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

Вассерман рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

 Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
11:46   12 Июля 2020
Общество

Путин обратился к любителям ловли в День рыбака

Путин обратился к любителям ловли в День рыбака

Работники и ветераны рыбохозяйственной отрасли, а также любители ловли получили поздравления от президента РФ Владимира Путина в День рыбака. Глава государства отметил важность этой отрасли в российской экономике.

Рыбохозяйственный комплекс считается ключевой отраслью в экономике России. Он обладает большим промышленным ресурсом и обеспечивает россиян продовольствием. В сфере работают настоящие профессионалы, которые любят свое дело и по-хозяйски относятся к природным ценностям.

Комплекс уверенно развивается в последние годы, отметил Путин. Идет строительство новых заводов и модернизация старых. Обновляется рыболовный флот. Такое успешное решение способствует снабжению российского рынка качественной рыбной продукцией. Практически все регионы РФ подготовлены для того, чтобы принять рыбаков, заявил президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#путин #праздник #рыбак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...