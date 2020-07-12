Путин обратился к любителям ловли в День рыбака

Работники и ветераны рыбохозяйственной отрасли, а также любители ловли получили поздравления от президента РФ Владимира Путина в День рыбака. Глава государства отметил важность этой отрасли в российской экономике.

Рыбохозяйственный комплекс считается ключевой отраслью в экономике России. Он обладает большим промышленным ресурсом и обеспечивает россиян продовольствием. В сфере работают настоящие профессионалы, которые любят свое дело и по-хозяйски относятся к природным ценностям.

Комплекс уверенно развивается в последние годы, отметил Путин. Идет строительство новых заводов и модернизация старых. Обновляется рыболовный флот. Такое успешное решение способствует снабжению российского рынка качественной рыбной продукцией. Практически все регионы РФ подготовлены для того, чтобы принять рыбаков, заявил президент.