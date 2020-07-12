Столичный водитель такси устроил стрельбу на МКАДе

Водитель "Яндекс.Такси" стрелял по соседнему автомобилю. Инцидент произошел на МКАДе в Москве.

Агентство городских новостей "Москва" сообщает, что в городе ввели план "Перехват". Свидетелями происшествия стали жители Одинцовского района. По предварительным данным, пострадавших нет.

СМИ сообщили о том, что неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в жилом здании на улице Приорова. Согласно имеющейся информации, нарушитель приехал к женщине с детьми, проживающей в этом здании.