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11:25   12 Июля 2020
Происшествия

Столичный водитель такси устроил стрельбу на МКАДе

Столичный водитель такси устроил стрельбу на МКАДе

Водитель "Яндекс.Такси"  стрелял по соседнему автомобилю. Инцидент произошел на МКАДе в Москве.

Агентство городских новостей "Москва" сообщает, что в городе ввели план "Перехват". Свидетелями происшествия стали жители Одинцовского района. По предварительным данным, пострадавших нет.

СМИ сообщили о том, что неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в жилом здании на улице Приорова. Согласно имеющейся информации, нарушитель приехал к женщине с детьми, проживающей в этом здании.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #перестрелка #мкад #яндекс #такси

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