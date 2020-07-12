Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Европейский союз не хочет обострять отношения с входящими в его состав Литвой, Латвией и Эстонией, с этим связано молчание Брюсселя по поводу неправомерных санкций прибалтийских государств против российского телеканала RT.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал глава Комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков, отметив, что такая политика Брюсселя не идет на пользу авторитету Евросоюза.

«Я думаю, в Брюсселе избегают критики этих государств потому, что это — члены Евросоюза. И в Брюсселе не хотят идти на конфликт с ними, тем самым фактически подыгрывая их антироссийской политике и произвольной, ложной трактовке решений самого Евросоюза», — отметил сенатор.

Также он добавил, что в случае с запретом на вещание RT в Литве и Латвии решения властей ЕС подвергаются активным манипуляциям, что не способствует укреплению их авторитета.

Напомним, прибалтийские государства запретили трансляцию телеканалов группы RT, связав эти санкции с ограничительными мерами Евросоюза в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

При этом власти Латвии и Литвы проигнорировали тот факт, что санкции ЕС против Киселева являются персональными и по решению Брюсселя не могут распространяться на СМИ. Тем более, если учесть, что телеканал RT не имеет отношения к МИА «Россия сегодня», который возглавляет Дмитрий Киселев.