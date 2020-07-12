Оперштаб: 6615 новых случаев коронавируса выявили в России

Медики выявили 6615 новых случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки. Об этом сообщил оперштаб по наблюдению за ситуацией с COVID-19.

Количество пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось на 6615 человек в 84 регионах страны. Всего значение достигло 727 162, сообщили представителям СМИ в оперштабе. Без клинических проявлений зафиксирован 1491 случай. Доля выздоровевших равна 69% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией. Порядка 130 человек скончались. Полностью выздоровели 3 615 человек на всей территории государства. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.