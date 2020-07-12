Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

 Путин обратился к любителям ловли в День рыбака

Путин обратился к любителям ловли в День рыбака
Вассерман рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

Вассерман рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

 Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

 Путин обратился к любителям ловли в День рыбака

Путин обратился к любителям ловли в День рыбака
Вассерман рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

Вассерман рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

 Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
10:49   12 Июля 2020
Общество

Минкомсвязь РФ объявила о ближайших вывозных рейсах для россиян

Минкомсвязь РФ объявила о ближайших вывозных рейсах для россиян

Вывозные рейсы, которые доставят граждан Российской Федерации домой, будут выполнены 12 июля из Соединенных Штатов, Вьетнама, Киргизии и Азербайджана.

Информацией о перелетах поделились официальные представители Минкомсвязи РФ. Ожидается, что рейсы будут осуществлены из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, из Хошимина в Иркутск, а также из Бишкека и Баку в Москву. Благодаря им россияне смогут вернуться домой из-за рубежа.

Международное авиасообщение было приостановлено в конце марта на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Исключение составляют только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перелеты. Актуальную информацию о COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #минкомсвязь #коронавирус #спецрейсы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...