Минкомсвязь РФ объявила о ближайших вывозных рейсах для россиян

Вывозные рейсы, которые доставят граждан Российской Федерации домой, будут выполнены 12 июля из Соединенных Штатов, Вьетнама, Киргизии и Азербайджана.

Информацией о перелетах поделились официальные представители Минкомсвязи РФ. Ожидается, что рейсы будут осуществлены из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, из Хошимина в Иркутск, а также из Бишкека и Баку в Москву. Благодаря им россияне смогут вернуться домой из-за рубежа.

Международное авиасообщение было приостановлено в конце марта на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Исключение составляют только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перелеты. Актуальную информацию о COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.