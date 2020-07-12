Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма

Любой вид блокады, даже направленной исключительно против мирных жителей, в соответствии с международными законами, считается разновидностью военных действий и квалифицируется как военное преступление.

Об этом журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), комментируя опубликованную канадским изданием Geopolitical monitor статью, в которой перекрытый Киевом Северо-Крымский канал назван «миной замедленного действия» для украинских властей.

По мнению автора материала, Киев не может возобновить подачу крымчанам воды, так как это означало бы автоматическое признание российского суверенитета над полуостровом. Но, с другой стороны, чем дольше Север-Крымский канал остается перекрытым, тем быстрее жители Крыма при помощи России решат проблему снабжения полуострова пресной водой, и днепровская вода им станет просто не нужна.

«Киев может не тешить себя напрасными надеждами. От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет», — подчеркнул политический консультант.

Также Вассерман добавил, что теперь Крым всегда останется составной частью именно России, даже если Украина сама войдет в состав Российской Федерации, а это, по мнению публициста, было бы для нее единственной возможностью безболезненно разрешить все внутренние противоречия.

Киев еще с советских времен относился к Крыму «мягко говоря, хуже, чем ко всем остальным», напомнил Вассерман, а уж после распада СССР украинские власти над крымчанами просто «издевались».

Теперь же, если даже украинский президент Владимир Зеленский, «отбросив ложную гордость», откроет Северо-Крымский канал, чтобы заработать на подаче воды полуострову, его будет ждать разочарование, так как Крым уже адаптировался к новым условиям, полагает Вассерман.

«Земледельцы северной части Крыма уже успели перейти на менее водоемкие культуры — и это только один из примеров. Киеву следовало задуматься о возобновлении подачи воды много раньше. Как говорится, последствия глупости, сделанной однажды, остаются с нами навсегда», — добавил эксперт.

Россия, по его словам, уже нашла решение вопроса водоснабжения полуострова.

«Согласно дошедшим до меня новостям, уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Черного моря, который понесет влагу из реки Кубань (прямо из устья!) на полуостров. Трубы будут сделаны из синтетической пленки, и их придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче соленой. Это важно, потому что иначе они будут мешать морскому судоходству», — рассказал Вассерман.

И после того, как данный проект будет реализован, Киеву останется только сожалеть об упущенных возможностях, убежден Анатолий Вассерман.