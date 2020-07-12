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10:19   12 Июля 2020
Армия

Военные РФ раздали гумпомощь жителям освобожденного от боевиков поселка Эль-Эс в Сирии

Военные РФ раздали гумпомощь жителям освобожденного от боевиков поселка Эль-Эс в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон продолжает оказывать помощь сирийским гражданам по восстановлению мирной жизни. Так, военные РФ раздали гуманитарную помощь в виде 250 продуктовых наборов и тонны хлеба жителям поселка Эль-Эс в провинции Алеппо.

Поселок Эль-Эс в провинции Алеппо был недавно освобожден от террористов. Представитель ЦПВС Максим Солоха сообщил, что центр проводит гуманитарную акцию по оказанию помощи малоимущим семьям в населенном пункте Эль-Эс. Подобную работу представители ЦПВС намерены проводить и в других населенных пунктах провинции, которые были освобождены от боевиков.

Поселок Эль-Эс находится в 30 километрах от Алеппо, освободили его от террористов всего несколько месяцев назад. За освобождение населенного пункта местные власти выразили благодарность российской армии.

Большинство местных жителей ранее занимались сельским хозяйством, но после того, как террористы захватили поселок, все сельхозработы приостановили, и сейчас люди остались без каких-либо средств на существование и пропитание.

Военные России за все время провели более 2,4 тысячи гуманитарных акций и раздали гражданам Сирии более 4 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #алеппо #Эль-Эс

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