Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

Маккензи Безос, бывшая жена основателя и владельца онлайн-магазина Amazon, стала самой обеспеченной женщиной США. Американская редакция Forbes оценила ее состояние в 62,3 млрд долларов.

Бывшая жена Джеффа Безоса получила долю в компании Amazon в рамках бракоразводного процесса, сегодня она является обладателем 4% ценных бумаг крупнейшей в мире торговой онлайн-площадки. Успех компании позволил ей значительно увеличить свои активы. Сегодня ее акции стоят 62,3 млрд долларов, что делает Маккензи Безос самой богатой женщиной Соединенных Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику Forbes.

Длительное время богатейшей женщиной страны являлась Элис Уолтон, дочь основателя розничной сети Wallmart. В период пандемии коронавируса Amazon резко увеличил свою популярность, его акции достигли рекордных показателей стоимости. Сам Джефф Безос также побил личный рекорд богатства. По данным аналитиков, сегодня он распоряжается активами общей суммой более 188 млрд долларов.