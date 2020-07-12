Трамп предстал перед общественностью в темно-синей маске с золотой печатью

Американский лидер Дональд Трамп решил надеть маску впервые с начала пандемии нового типа коронавируса. Глава Белого дома появился на людях в темно-синей защитной маске.

Как стало известно, глава Соединенных Штатов с рабочим визитом посетил медучреждение Walter Reed, расположенное в пригороде столицы. Там лечат военнослужащих, которые были ранены в ходе боевых действий. Трамп появился перед общественностью в темно-синей защитной маске, на которой была золотистая печать президента США.

В интервью для журналистов лидер Америки сообщил, что никогда не был против ношения средств индивидуальной защиты, однако всему должно быть свое время, пишет РИА Новости.