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9:32   12 Июля 2020
Политика

Трамп предстал перед общественностью в темно-синей маске с золотой печатью

Трамп предстал перед общественностью в темно-синей маске с золотой печатью

Американский лидер Дональд Трамп решил надеть маску впервые с начала пандемии нового типа коронавируса. Глава Белого дома появился на людях в темно-синей защитной маске.

Как стало известно, глава Соединенных Штатов с рабочим визитом посетил медучреждение Walter Reed, расположенное в пригороде столицы. Там лечат военнослужащих, которые были ранены в ходе боевых действий. Трамп появился перед общественностью в темно-синей защитной маске, на которой была золотистая печать президента США.

В интервью для журналистов лидер Америки сообщил, что никогда не был против ношения средств индивидуальной защиты, однако всему должно быть свое время, пишет РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #вашингтон #маска

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