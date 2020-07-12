РВИО: химоружие не повлияло на исход Первой мировой

Химическое оружие во время Первой мировой имело серьезную опасность только при первых случаях применения, рассказал эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в ходе битв, проходивших в начале минувшего века, с отравляющими веществами быстро научились бороться. На исход первой мировой, по словам Пахалюка, химоружие не оказало влияния.

Отравляющий газ, подчеркнул эксперт, помогал решать лишь тактические задачи на поле боя. Массовые же газобалонные атаки во времена Первой мировой были довольно редким явлением, добавил специалист.