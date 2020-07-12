Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество вылечившихся от коронавируса москвичей увеличилось на 465 человек

Количество вылечившихся от коронавируса москвичей увеличилось на 465 человек

 Врач из Гонконга рассказал об уровне заразности коронавируса

Врач из Гонконга рассказал об уровне заразности коронавируса
Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

 Трамп предстал перед общественностью в темно-синей маске с золотой печатью

Трамп предстал перед общественностью в темно-синей маске с золотой печатью
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
Количество вылечившихся от коронавируса москвичей увеличилось на 465 человек

Количество вылечившихся от коронавируса москвичей увеличилось на 465 человек

 Врач из Гонконга рассказал об уровне заразности коронавируса

Врач из Гонконга рассказал об уровне заразности коронавируса
Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

Бывшая супруга Джеффа Безоса признана самой богатой женщиной США

 Трамп предстал перед общественностью в темно-синей маске с золотой печатью

Трамп предстал перед общественностью в темно-синей маске с золотой печатью
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
9:28   12 Июля 2020
Армия

РВИО: химоружие не повлияло на исход Первой мировой

РВИО: химоружие не повлияло на исход Первой мировой

Химическое оружие во время Первой мировой имело серьезную опасность только при первых случаях применения, рассказал эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в ходе битв, проходивших в начале минувшего века, с отравляющими веществами быстро научились бороться. На исход первой мировой, по словам Пахалюка, химоружие не оказало влияния.

Отравляющий газ, подчеркнул эксперт, помогал решать лишь тактические задачи на поле боя. Массовые же газобалонные атаки во времена Первой мировой были довольно редким явлением, добавил специалист.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#история #химическое оружие #рвио

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...