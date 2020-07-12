Количество вылечившихся от коронавируса москвичей увеличилось на 465 человек

Врачи московских клиник вылечили от коронавирусной инфекции еще 465 пациентов, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество пациентов, которые вылечились от пневмонии нового типа с помощью московских медиков, достигло 164,5 тыс. человек, обратила особое внимание Ракова в комментарии журналистам. По ее словам, положительная динамика по коронавирусу наблюдается в столице уже несколько недель.

Всего 228 тыс. жителей Москвы получили положительный результат теста на коронавирус, при этом большая часть из них уже вылечилась от заболевания. Следить за ситуацией с коронавирусом в России можно на созданном при поддержке правительства сайте стопкоронавирус.рф.