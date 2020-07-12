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9:19   12 Июля 2020
Общество

Количество вылечившихся от коронавируса москвичей увеличилось на 465 человек

Количество вылечившихся от коронавируса москвичей увеличилось на 465 человек

Врачи московских клиник вылечили от коронавирусной инфекции еще 465 пациентов, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество пациентов, которые вылечились от пневмонии нового типа с помощью московских медиков, достигло 164,5 тыс. человек, обратила особое внимание Ракова в комментарии журналистам. По ее словам, положительная динамика по коронавирусу наблюдается в столице уже несколько недель.

Всего 228 тыс. жителей Москвы получили положительный результат теста на коронавирус, при этом большая часть из них уже вылечилась от заболевания. Следить за ситуацией с коронавирусом в России можно на созданном при поддержке правительства сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#москва #ракова #коронавирус

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