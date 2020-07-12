Второй тур голосования начался в Польше

Президентские выборы начались 12 июля на всей территории Польши, где работают 27 тысяч избирательных участков.

Избиратели могут проголосовать за действующего президента Польши Анджея Дуду или мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Также принять участие в выборах президента могут граждане Польши, находящиеся за границей, пишет ТАСС.

Предварительные результаты голосования, основываясь на экзитполах, озвучат сразу после закрытия избирательных участков. Официальные итоги представят в течение двух суток. Отметим, что на избирательных участках Польши организованы усиленные меры санитарной безопасности из-за коронавируса.