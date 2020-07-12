Врач из Гонконга рассказал об уровне заразности коронавируса

Коронавирусная инфекция стала заразнее на 30 процентов из-за мутации вируса. Об этом заявил профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга.

Профессор рассказал, что один человек, у которого оказался положительным тест на COVID-19 может заразить еще четверых людей. Именно таким образом и начинается массовая вспышка заболевания, отметил Леунг. Об этом сообщили в издании South China Morning Post.

Он рассказал, что подтвердить данную теорию ему помог эксперимент, проведенный в местном центре. Профессор добавил, что в стране стали возникать случаи увеличения инфицирования людей от одного зараженного пациента в сравнении с мартом этого года.