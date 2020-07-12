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8:52   12 Июля 2020
Наука

Ученый заявил о безусловной безопасности вакцины против коронавируса

Ученый заявил о безусловной безопасности вакцины против коронавируса

Безопасность вакцины от COVID-19 официально подтвердилась клиническими исследованиями. Это подтвердил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

В подконтрольном ему Институте проходили клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции. В своем заявлении для РИА Новости он подтвердил их успешное завершение, а также выделил безопасность вакцины, которая была доказана на этом этапе.

"Безопасность вакцины подтверждена", — объявил Александр Лукашев.

Он также отметил, что препарат соответствует безопасности любого другого аналога, который имеется сейчас на рынке. На сегодня никаких жалоб на здоровье у добровольцев, которые принимали участие в испытаниях, нет. Они прекрасно себя чувствуют и находятся под наблюдением специалистов, заключил ученый.

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Автор: Яна Либерман
#коронавирус #COVID-19 #Вакцина от коронавируса

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