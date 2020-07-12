Вассерман посоветовал Украине не тешить себя надеждами, что Крым вернется в ее состав

Крымчане быстрее становятся независимыми от Украины, пока Северо-Крымский канал остается сухим. Такое заявление сделал политолог и публицист Анатолий Вассерман.

В беседе с Федеральным агентством новостей он высказал свое мнение по поводу всего происходящего между Крымом и Украиной. Публицист заявил, что Северо-Крымский канал стал просто "миной замедленного действия" для самого Киева. Он отметил, что им теперь неудобно ни возобновить подачу воды, ни держать этот путь дальше сухим.

"От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет", — утверждает Вассерман.

Он подчеркнул, что даже когда Киев решит воссоединиться с Россией или как-то захочет заработать на отношениях с полуостровом, то его ждет огорчение. Потому что регион уже приспособился к новым условиям и в любом случае так и будет оставаться составной частью только Российской Федерации, заключил политолог.