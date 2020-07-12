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8:16   12 Июля 2020
Общество

Клинические испытания первой в России вакцины от коронавируса увенчались успехом

Клинические испытания первой в России вакцины от коронавируса увенчались успехом

Клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно подошли к концу. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Директор Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что на последнем этапе эксперимента стояла цель выяснить безопасность первой в России вакцины для здоровья человека. По его словам, новый препарат от COVID-19 оказался безопасным. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что у всех добровольцев не было обнаружено никаких негативных реакций на вакцину кроме невысокой температуры в первый день исследования. Тарасов отметил, что все люди, принимающие участие в испытаниях, проходили изоляцию еще до начала вакцинирования. Первые добровольцы будут освобождены от исследований уже 15 и 20 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#вакцина #пандемия #коронавирус

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