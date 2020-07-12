Эксперт рассказал о психологических изменениях россиян после карантина

Россияне стали больше ценить личное пространство из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Ко многим пришло осознание, как легко потерять работу.

Как рассказал специалист Кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников, люди начали ценить личное пространство и возможность насладиться своим одиночеством, сообщает "Российская газета".

По словам психолога, изменения произошли в поведенческих привычках россиян. Им нужно соблюдать дистанцию и чаще мыть руки. Солодовников также напомнил, что до запрета на прогулки и путешествия на них такого ажиотажа, который виден сейчас, не было.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса многие работодателей перевели сотрудников на удаленный режим работы. Короткие рабочие недели напомнили россиянам об идее ввести в России четырехдневный график.