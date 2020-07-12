Вирусолог из КНР раскрыла тайну о распространении коронавируса

Сбежавшая из КНР в Соединенные Штаты вирусолог Ли Мын Янь сообщила, что Пекин долгое время скрывал данные о распространении коронавируса. Об этом она заявила Fox News.

Научный сотрудник обвинила правительство Китая в игнорировании ее исследований. Она изъявила желание рассказать всему миру некую "правду" о коронавирусной инфекции.

По словам Янь, в конце 2019 года она получила задачу изучить странные случаи инфекционных заболеваний, схожих на COVID-19. Ее приятель из Центра по контролю и профилактике заболеваний в КНР лично работал с заразившимися людьми и в декабре одним из первых узнал, как распространяется болезнь.

Однако, по словам ученой, вскоре все исследователи и медсотрудники Китая якобы получили приказ не распространять данную информацию, поэтому они перестали обсуждать коронавирус. По словам вирусолога, это говорит о сокрытии информации.