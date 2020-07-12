Депутаты Рады потребовали от Зеленского извинений и ухода с поста президента

Депутаты украинской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" считают, что президент страны Владимир Зеленский должен извиниться перед народом и сложить свои полномочия. Также должна поступить и команда главы государства.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте телеканала NewsOne, члены партии указывают на то, что в своих предвыборных обещаниях Зеленский отмечал жителям страны мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Однако за год президентства оно так и не было выполнено.

Украинские депутаты считают, что политика Зеленского идет наперекор интересов народа. По их мнению, на Украине должна смениться власть, "ведущая страну к катастрофе".