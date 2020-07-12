Саакашвили выложил фотографию с сильно постаревшим Ющенко

Экс-президент Украины появился на фото с грузинским и украинским политиком Михаилом Саакашвили. Публикация появилась в Facebook бывшего президента Грузии.

Политики стоят перед камерой в обнимку и с хорошим расположением духа. Ющенко, одетый во все белое, выглядит заметно постаревшим. Несмотря на бодрость и свежесть во взгляде, осанка мужчины осунувшаяся. Михаил Саакашвили же в этот момент широко улыбается и разговаривает с человеком за кадром. Фотография была опубликована на личном Facebook-аккаунте грузинского экс-президента.

"У меня в гостях в хатынке мой старый друг и кум, который крестил моего сына Николая", — подписал пост политик.

Осенью 2004 года Виктор Ющенко во время ужина предположительно был отравлен. В тот момент он был кандидатом в президенты, поэтому политологи посчитали это отравление спланированным и умышленным. Отмечается, что никакие доказательства этого так и не были обнаружены, сообщили "Невские Новости".