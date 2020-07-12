Сотрудники ПФР перечислили способы оформления досрочной пенсии

Новое законодательство позволяет выйти на пенсию раньше необходимого возраста. Чтобы это сделать достаточно соблюсти несколько пунктов. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Служба занятости может предложить получать досрочную пенсию в случае ликвидации предприятия, на котором работал человек. Граждане, оставившие работу, могут выйти на досрочную пенсию, если им осталось два года до отдыха. Также россияне должны иметь солидный трудовой стаж, который составляет для мужчин от 25 лет, а для женщин от 20. Об этом пишет ФАН.

В ПФР сообщили, что с 1 августа прибавки к пенсионным выплатам получат граждане, которые продолжают заниматься трудовой деятельностью, а также получатели накопительных выплат и участники программы софинансирования пенсии.