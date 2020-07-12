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6:02   12 Июля 2020
Общество

Самой богатой женщиной в США стала бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса

Самой богатой женщиной в США стала бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса

Состояние бывшей супруги главы Amazon Маккензи Безос ценивается в $62,3 млрд, сообщил Forbes. Таким образом, экс-жена Джеффа Безоса стала одной из богатейших женщиной в США.

В период со 2 по 9 июля акции Amazon увеличились на 10%, в итоге состояние основателя и главы компании Джеффа Безоса стало $16,2 млрд. После развода Маккензи Безос получила четверть акций Amazon, стоимость которых составляет 36 млрд долларов.

Бывшая жена Маккензи Безос, которая владеет частью акций компании, смогла обогнать дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон в рейтинге самых богатых женщин США. Безос уступила по размеру своего состояния только внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, чье состояние оценивают 64 млрд долларов.

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Автор: Ирина Большунова
#акции #forbes #состояние #безос #amazon

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