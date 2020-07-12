Крушение украинского Boeing произошло из-за неверных настроек ПВО Ирана

Правительство Ирана перед падением украинского пассажирского самолета переместило комплекс противовоздушной обороны, что привело к ошибке в системе.

Выполнявший рейс из Тегерана в Киев украинский Boeing-737, иранская система ПВО сбила по ошибке 8 января. В момент инцидента на борту лайнера находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров, они все погибли.

В докладе Организации гражданской авиации Ирана отмечено, что ночью 8 января был изменен уровень готовности систем ПВО Ирана, об этом военные сообщили органам контроля. Взлетать разрешили самолетам, которые имели разрешение военных.

Украинский Boeing оказался в числе тех, кому предоставили доступ и согласовали полет. Однако один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана переместили, поэтому после этого изменились его географическое положение и направление. Именно этот фактор стал причиной трагедии.