Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском

Политолог Михаил Погребинский раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского, идущего против прав населения страны. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Украина проходит опасную стадию, за которой последует дальнейший распад страны, считает Погребинский. Единственным спасением для целостности государства и единства народа станет изменение политики действующей власти.

"Совершенно абсурдная политика, ведущая страну к хаосу и углублению раскола между частями страны", — заявил Погрибинский.

По мнению политолога, Зеленский буквально похоронил себя, сконцентрировав вокруг себя публику, "как бы защитников и патриотов", которым по душе риторика Порошенко. Погребинский усомнился в способностях президента навести в стране "минимальный порядок".