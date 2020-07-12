Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самой богатой женщиной в США стала бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса

Самой богатой женщиной в США стала бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса

 Крушение украинского Boeing произошло из-за неверных настроек ПВО Ирана

Крушение украинского Boeing произошло из-за неверных настроек ПВО Ирана
Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском

Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском

 Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России

Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
Самой богатой женщиной в США стала бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса

Самой богатой женщиной в США стала бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса

 Крушение украинского Boeing произошло из-за неверных настроек ПВО Ирана

Крушение украинского Boeing произошло из-за неверных настроек ПВО Ирана
Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском

Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском

 Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России

Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
4:58   12 Июля 2020
Политика

Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском

Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском

Политолог Михаил Погребинский раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского, идущего против прав населения страны. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Украина проходит опасную стадию, за которой последует дальнейший распад страны, считает Погребинский. Единственным спасением для целостности государства и единства народа станет изменение политики действующей власти.

"Совершенно абсурдная политика, ведущая страну к хаосу и углублению раскола между частями страны", — заявил Погрибинский.

По мнению политолога, Зеленский буквально похоронил себя, сконцентрировав вокруг себя публику, "как бы защитников и патриотов", которым по душе риторика Порошенко. Погребинский усомнился в способностях президента навести в стране "минимальный порядок".

"Мы видим, как представитель президента выступает в Конституционном суде против прав примерно половины украинского населения, озабоченных тем, что они не имеют возможности пойти учить детей, внуков в школе на русском языке", — заключил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#украина #политика #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...