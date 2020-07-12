Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском
Политолог Михаил Погребинский раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского, идущего против прав населения страны. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
Украина проходит опасную стадию, за которой последует дальнейший распад страны, считает Погребинский. Единственным спасением для целостности государства и единства народа станет изменение политики действующей власти.
"Совершенно абсурдная политика, ведущая страну к хаосу и углублению раскола между частями страны", — заявил Погрибинский.
По мнению политолога, Зеленский буквально похоронил себя, сконцентрировав вокруг себя публику, "как бы защитников и патриотов", которым по душе риторика Порошенко. Погребинский усомнился в способностях президента навести в стране "минимальный порядок".
"Мы видим, как представитель президента выступает в Конституционном суде против прав примерно половины украинского населения, озабоченных тем, что они не имеют возможности пойти учить детей, внуков в школе на русском языке", — заключил он.