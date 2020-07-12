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4:37   12 Июля 2020
Общество

Специалисты назвали долгосрочные последствия COVID-19

Специалисты назвали долгосрочные последствия COVID-19

Большинство переболевших коронавирусом имеют ряд симптомов, сопутствующих заболеванию даже спустя два месяца после их выздоровления. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Ученые провели наблюдение за группой из 143 человек, у которых был выявлен COVID-19. Симптомов, спустя 60 дней после заболевания, не было только у 12,6% людей. Остальные испытуемые жаловались на характерные для инфекции признаки: боль в суставах, одышку и усталость. Также половина переболевших рассказала об ухудшении качества их жизни.

Результаты исследования "крайне тревожны", отмечают эксперты. Старший клинический лектор в Университете Эксетера Бхарат Панкхания в свою очередь заявил, что они неубедительны из-за небольшого охвата испытуемых.

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Автор: Руслан Неглинный
#иммунитет #симптомы #коронавирус

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