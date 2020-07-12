Диетолог перечислил низкокалорийные напитки, помогающие утолить жажду в жару

Жаркая погода чревата активным потоотделением и потерей жидкости организмом. Восстановить водный баланс помогут напитки, однако нужно обращать внимание на их калорийность, заявил диетолог Беррин Йигит изданию Sözcü.

Лучшим напитком для утоления жажды остается вода, информирует ИноСМИ. В жару рекомендуется употреблять не менее двух литров воды в день. Также не стоит пренебрегать травяным чаем, его можно пить и в холодном виде. По словам диетолога, в этом случае хорошо будет добавить лед, мяту, базилик. Кроме того, такой напиток способствует снижению веса.

Эксперт призвал обращать внимание на состав холодного чая или кофе, которые продаются в ресторанах и магазинах. По его словам, в них может быть множество добавок: сахар, сироп, сливки, что негативно сказывается на весе. Также специалист советует быть аккуратнее с фруктовыми соками. По его словам, в них много сахара и нет клетчатки, поэтому лучше съедать целый фрукт.