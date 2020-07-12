Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Диетолог перечислил низкокалорийные напитки, помогающие утолить жажду в жару

Диетолог перечислил низкокалорийные напитки, помогающие утолить жажду в жару

 Минэнерго освободило россиян от платы за установку электросчетчиков

Минэнерго освободило россиян от платы за установку электросчетчиков
Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России

Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России

 Неизвестные открыли огонь по американской колонне в Ираке

Неизвестные открыли огонь по американской колонне в Ираке
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
Диетолог перечислил низкокалорийные напитки, помогающие утолить жажду в жару

Диетолог перечислил низкокалорийные напитки, помогающие утолить жажду в жару

 Минэнерго освободило россиян от платы за установку электросчетчиков

Минэнерго освободило россиян от платы за установку электросчетчиков
Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России

Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России

 Неизвестные открыли огонь по американской колонне в Ираке

Неизвестные открыли огонь по американской колонне в Ираке
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
3:42   12 Июля 2020
Общество

Диетолог перечислил низкокалорийные напитки, помогающие утолить жажду в жару

Диетолог перечислил низкокалорийные напитки, помогающие утолить жажду в жару

Жаркая погода чревата активным потоотделением и потерей жидкости организмом. Восстановить водный баланс помогут напитки, однако нужно обращать внимание на их калорийность, заявил диетолог Беррин Йигит изданию Sözcü.

Лучшим напитком для утоления жажды остается вода, информирует ИноСМИ. В жару рекомендуется употреблять не менее двух литров воды в день. Также не стоит пренебрегать травяным чаем, его можно пить и в холодном виде. По словам диетолога, в этом случае хорошо будет добавить лед, мяту, базилик. Кроме того, такой напиток способствует снижению веса.

Эксперт призвал обращать внимание на состав холодного чая или кофе, которые продаются в ресторанах и магазинах. По его словам, в них может быть множество добавок: сахар, сироп, сливки, что негативно сказывается на весе. Также специалист советует быть аккуратнее с фруктовыми соками. По его словам, в них много сахара и нет клетчатки, поэтому лучше съедать целый фрукт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#жара #напитки #похудение #диетолог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...