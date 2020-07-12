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2:55   12 Июля 2020
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СБ ООН одобрил документ по продлению трансграничного механизма помощи Сирии

СБ ООН одобрил документ по продлению трансграничного механизма помощи Сирии

Совбез ООН одобрил решение о продлении трансграничной помощи Сирии еще на один год. Об этом сообщил постпред ФРГ при организации Кристоф Хойсген.

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии. Контракт подразумевает поставки в САР гуманитарных грузов с помощью единого пропускного пункта на границе с Турцией. Данную идею поддержали большим количеством голосов: "за" продление выступили 12 стран. Российская Федерация, Доминиканская Республика и Китай воздержались от голосования.

Окончательная редакция резолюции, которую удалось одобрить только с пятого раза, вышла крайне сокращенной. Помимо документа по продлению механизма трансграничной помощи, она предполагает исключение из него ряда приграничных пунктов на границах Сирии с Турцией и Иорданией, передает ТАСС.

Постоянный представитель в ООН от РФ Василий Небензя заявил, что позиция России по трансграничному механизму многим хорошо известна. Она была озвучена еще шесть лет назад, и остается неизменной.

"Механизм задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране", — добавил Небензя.

По словам дипломата, с 2014 года ситуация существенно изменилась. Отмечается, что существенно сократилась неподконтрольная правительству Сирии территория.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #соглашение #документ #сб оон

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