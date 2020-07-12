Анкара попыталась убедить НАТО в опасности России

Глава делегации Турции Осман Ашкын Бак заявил об угрозе, якобы исходящей от России ввиду укрепления ее влияния в Ливии. Представитель Анкары высказался об этом в ходе парламентской ассамблеи НАТО по теме ливийского кризиса.

Турция пытается отвести внимание НАТО от своих действий, продолжая осуществлять поставки вооружений и техники в Ливию в обход эмбарго СБ ООН. Турецкий делегат в ходе закрытого заседания натовской ассамблеи призвал союзников уделить внимание укреплению влияния России в североафриканской стране, что, по его словам, представляет угрозу и для Североатлантического Альянса, пишет Cumhuriyet.

Немногим ранее, СМИ Турции не единожды транслировали неподтвержденные сообщения о том, что в Ливии будто бы находятся бойцы ЧВК "Вагнера".

Россия неоднократно подчеркивала, что занимает нейтральную позицию относительно внутреннего конфликта в Ливии, усугублению которого способствует вмешательство со стороны Турции, оказывающей поддержку триполитанским боевикам. Анкара также отказалась поддержать "Каирскую декларацию", направленную на мирное урегулирование кризиса, отмечает ФАН.