Минэнерго освободило россиян от платы за установку электросчетчиков

Расходы по приобретению и установке счетчиков учета электроэнергии теперь будут нести энергокомпании. Об этом сообщили в Минэнерго.

"Российская газета" со ссылкой на заявление ведомства отмечает, что общая экономия для каждой семьи составит от пяти до 20 тысяч рублей. Потребители также не несут ответственности за проверку и обслуживание счетчиков. Однако они должны будут следить за их сохранностью.

Энергокомпании совместно с региональными властями решат, какие счетчики лучше устанавливать — обычные или "умные," которые передают показания удаленно. При этом с 2022 года будут устанавливаться только "умные" счетчики.

Потребители смогут отслеживать показания онлайн или проверять их на самом аппарате. Замена счетчиков не скажется на счете, так как энергокомпания будет компенсировать расходы.

Ведомство отмечает, что за счет сокращения потерь электроэнергии поставщики сэкономят от 70 до 80 миллиардов рублей.