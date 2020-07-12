Неизвестные открыли огонь по американской колонне в Ираке

Американская колонна автоснабжения попала под обстрел в иракской провинции Ад-Дивания. Об этом сообщила в своем Telegram-канале аналитическая группа Ближнего Востока "Рыбарь".

Рыбарь сообщил, что в результате обстрела было выведено из строя несколько единиц техники. На данный момент известно о трех уничтоженных машинах.

Известно, что сначала под автомобилями взорвали фугасный снаряд. После этого по колонне был открыт огонь.

Ответственность за нападение на конвой взяла появившаяся в этом году группировка "Сарайя Саура Ашрин Сания". До этого они выкладывали видео подрыва логистических конвоев, которые снабжают группировки войск в Ираке. Как правило, из строя выводились 1-2 единицы техники, а водитель оставался невредимым.