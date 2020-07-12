Соловьев ответил пригрозившему его засудить адвокату Михаила Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на высказывания адвоката Эльмана Пашаева, представляющего защиту Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП. Юрист пригрозил подать на Соловьева в суд за разглашение результатов экспертизы.

Соловьев прокомментировал намерения адвоката Ефремова подать на него в суд в ходе очередной трансляции на своем YouTube-канале. Ведущий выразил недоумение: по его словам, непонятно, в чем именно, с точки зрения Пашаева, заключается проблема. Владимир Рудольфович задался вопросом, означает ли это, что документ, о котором идет речь, "ненастоящий".

Телеведущий также обратился к адвокату Александру Добровинскому, представляющему защиту семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова. Соловьев поинтересовался, не будет ли Добровинский "кидать в него камни", если по заявлению Пашаева блюстители порядка поведут его под руки в тюрьму, передает РИА Новости.

Ефремов стал виновником аварии, произошедшей в июне в Москве на Смоленской площади. Артист, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, совершил выезд на встречную полосу, впоследствии произошло столкновение с фургоном Lada, водитель которого скончался в больнице.