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0:06   12 Июля 2020
Происшествия

Соловьев ответил пригрозившему его засудить адвокату Михаила Ефремова

Соловьев ответил пригрозившему его засудить адвокату Михаила Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на высказывания адвоката Эльмана Пашаева, представляющего защиту Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП. Юрист пригрозил подать на Соловьева в суд за разглашение результатов экспертизы.

Соловьев прокомментировал намерения адвоката Ефремова подать на него в суд в ходе очередной трансляции на своем YouTube-канале. Ведущий выразил недоумение: по его словам, непонятно, в чем именно, с точки зрения Пашаева, заключается проблема. Владимир Рудольфович задался вопросом, означает ли это, что документ, о котором идет речь, "ненастоящий".

Телеведущий также обратился к адвокату Александру Добровинскому, представляющему защиту семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова. Соловьев поинтересовался, не будет ли Добровинский "кидать в него камни", если по заявлению Пашаева блюстители порядка поведут его под руки в тюрьму, передает РИА Новости.

Ефремов стал виновником аварии, произошедшей в июне в Москве на Смоленской площади. Артист, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, совершил выезд на встречную полосу, впоследствии произошло столкновение с фургоном Lada, водитель которого скончался в больнице.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #соловьев #ефремов #телеведущий #пашаев

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