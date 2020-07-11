Пенсионеры с 1 августа получат автоматические прибавки к выплатам

Некоторые пенсионеры с 1 августа получат автоматические прибавки к пособиям. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Согласно данным ПФР, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров и получателей накопительной пенсии, а также участников программ софинансирования. Пенсионерам с официальным трудоустройством будет начислено по три балла.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойзман в беседе с "МК" отметил, что один пенсионный балл равняется 93 рублям, из-за чего наибольшая прибавка не превысит 279 рублей. При этом неофициально работающие пенсионеры не могут рассчитывать даже на такую доплату.

Эксперт отмечает, что накопительная пенсия оказалась доходным инструментом. Это связано с тем, что повышение выплат втрое превышает уровень инфляции в стране. Общая сумма сильно не увеличится — ее получатели получать лишь 88 рублей надбавки.