Московский оперштаб сообщил, что за сутки с коронавирусом в столице скончались 27 человек

Общее число умерших с коронавирусом в Москве достигло 4 143 человек. Об этом свидетельствуют данные столичного оперштаба.

Сообщается, что за прошедший день скончались 27 пациентов. Диагноз пневмония был подтвержден у всех умерших. Также был получен положительный результат тестов на COVID-19.

Ранее днем сообщалось о 29 умерших. В Москве и других регионах страны идет постепенное снятие ограничительных мер, инициированных на фоне пандемии.