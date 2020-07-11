Эрдоган заявил, что смена статуса собора Святой Софии является шагом к великой Турции

Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле является шагом к великой Турции. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. После этого Эрдоган сообщил, что распорядился превратить его в мечеть Айя-София.

Турецкий президент отметил, что принимал данное решение, основываясь на мнении народа. Он добавил, что высказывания представителей других стран в данном вопросе не имеет значение. Анкара "продолжит идти верным путем", который приведет к строительству "великой и сильной" Турции, констатировал Эрдоган.