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22:26   11 Июля 2020
Политика

Эрдоган заявил, что смена статуса собора Святой Софии является шагом к великой Турции

Эрдоган заявил, что смена статуса собора Святой Софии является шагом к великой Турции

Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле является шагом к великой Турции. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. После этого Эрдоган сообщил, что распорядился превратить его в мечеть Айя-София.

Турецкий президент отметил, что принимал данное решение, основываясь на мнении народа. Он добавил, что высказывания представителей других стран в данном вопросе не имеет значение. Анкара "продолжит идти верным путем", который приведет к строительству "великой и сильной" Турции, констатировал Эрдоган.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #эрдоган #собор святой софии

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