Вторая репетиция Главного военно-морского парада прошла в акватории Финского залива

Вторая репетиция фрагмента Главного военно-морского парада, который должен пройти 26 июля, состоялась 11 июля. В акваторию Финского залива вышли 18 кораблей и катеров из состава парадного строя, сообщает Минобороны РФ.

Морской экипаж успешно выполнил все задачи, отработав элементы движения в составе тактических групп с заданной скоростью. Вся тренировка проходила под чутким руководством командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова.

В главном параде страны, который посвящен дню Военно-морского флота, будут также участвовать суда Каспийской флотилии, помимо прочей техники. Участниками парада станут воздушные суда и субмарины.