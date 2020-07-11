Медведчук заявил, что украинцев пытаются лишить доступа к образованию

Жителей Украины хотят лишить доступа к образованию, науке и культуре, блокируя ввоз научной литературы в страну, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Представители издательского рынка на Украине зафиксировали отсутствие в 2020 году импортированной из России книжной продукции. При этом российская сторона всегда выступала главным поставщиком научной литературы для украинских потребителей, подчеркнул Медведчук. Сама Украина не издает книги из-за кризиса в научно-образовательной сфере, сообщает РЕН ТВ.

Ситуация объясняется несогласованностью действий бюрократического аппарата. Происходящее, по мнению политика, напоминает реализацию нацистского плана "Ост", который призван был ограничить доступ к образованию для последующей колонизации страны. Необходимо снять блокировку с ввоза на Украину книжной продукции, заключил Медведчук.