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21:00   11 Июля 2020
Общество

Медведчук заявил, что украинцев пытаются лишить доступа к образованию

Медведчук заявил, что украинцев пытаются лишить доступа к образованию

Жителей Украины хотят лишить доступа к образованию, науке и культуре, блокируя ввоз научной литературы в страну, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Представители издательского рынка на Украине зафиксировали отсутствие в 2020 году импортированной из России книжной продукции. При этом российская сторона всегда выступала главным поставщиком научной литературы для украинских потребителей, подчеркнул Медведчук. Сама Украина не издает книги из-за кризиса в научно-образовательной сфере, сообщает РЕН ТВ.

Ситуация объясняется несогласованностью действий бюрократического аппарата. Происходящее, по мнению политика, напоминает реализацию нацистского плана "Ост", который призван был ограничить доступ к образованию для последующей колонизации страны. Необходимо снять блокировку с ввоза на Украину книжной продукции, заключил Медведчук.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #украина #образование #книги #медведчук

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