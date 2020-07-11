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20:52   11 Июля 2020
Политика

Нидерланды спонсируют петербургский вуз, продвигая там антироссийские настроения

Нидерланды спонсируют петербургский вуз, продвигая там антироссийские настроения

Санкт-Петербургский институт права имени Принца П. Г. Ольденбургского, лишенный лицензии Рособрнадзора еще в 2013 году, до сих пор "учит" студентов, "как правильно выбирать власть".

В учебном заведении продвигают антироссийские настроения, рассказывая "как правильно выбрать власть". Также особый интерес у активистов вызвали темы поправок к Конституции РФ, налоговых ставок и запрет продажи алкоголя на "Алых парусах", сообщает ФАН.

Эту информацию подтвердил и председатель "Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Алексей Демидов. Он сказал, что руководитель этого частного ВУЗа не занимает место в совете ректоров, поскольку туда входят имеющие действующую аккредитацию и лицензию ВУЗы, а у этого института таковой нет.

Интересно, что ВУЗ стабильно финансировался Генеральным консульством Нидерландов. За период с 2015 по 2019 год свыше 13 миллионов рублей было переведено в его поддержку.

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Автор: Илья Романович
#санкт-петербург #нидерланды #Институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского

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