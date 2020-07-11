Сторонник Зеленского заявил, что СССР во Второй мировой войне "побеждал неправильно"

Советский Союз во Второй мировой войне якобы "побеждал неправильно", потеряв десятки миллионов людей. "Правильно побеждали" США и Британия, которые до последнего тянули с открытием западного фронта. Их потери составили 300 тысяч, заявил депутат ВР.

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что "победа каждый раз выглядит по-разному", передает "ПолитНавигатор".

Победу на руинах Берлина, которая досталась ценой 36 миллионов жизней советских граждан, сторонник главы Украины Владимира Зеленского считает "неправильной".

"А может быть победа, которую праздновали 8 мая американцы и британцы, которые в общей сложности на европейском театре военных действий потеряли 300 тысяч, а не 36 миллионов", – заявил украинский депутат в эфире украинского телеканала.

Ведущая резонно возразила, что Британия и США воевали не на своей территории. На это Потураев продолжил настаивать на своем, добавив, что он — внук фронтовика и будто бы "знает, что такое война не из российских фильмов".