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20:21   11 Июля 2020
Армия

Сторонник Зеленского заявил, что СССР во Второй мировой войне "побеждал неправильно"

Сторонник Зеленского заявил, что СССР во Второй мировой войне "побеждал неправильно"

Советский Союз во Второй мировой войне якобы "побеждал неправильно", потеряв десятки миллионов людей. "Правильно побеждали" США и Британия, которые до последнего тянули с открытием западного фронта. Их потери составили 300 тысяч, заявил депутат ВР.

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что "победа каждый раз выглядит по-разному", передает "ПолитНавигатор".

Победу на руинах Берлина, которая досталась ценой 36 миллионов жизней советских граждан, сторонник главы Украины Владимира Зеленского считает "неправильной".

"А может быть победа, которую праздновали 8 мая американцы и британцы, которые в общей сложности на европейском театре военных действий потеряли 300 тысяч, а не 36 миллионов", – заявил украинский депутат в эфире украинского телеканала.

Ведущая резонно возразила, что Британия и США воевали не на своей территории. На это Потураев продолжил настаивать на своем, добавив, что он — внук фронтовика и будто бы "знает, что такое война не из российских фильмов".

"По-разному можно воевать и по-разному воевали. Можно путь к победе вымащивать трупами собственных солдат", — не к месту заявил Потураев.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #вов #ссср #потураев

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