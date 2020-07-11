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20:16   11 Июля 2020
Общество

Тарасов: вакцина против COVID-19 не имеет в себе элементов коронавируса

Тарасов: вакцина против COVID-19 не имеет в себе элементов коронавируса

Вакцина против COVID-19, которая разработана учеными из института имени Гамалеи, не имеет в себе элементов коронавируса, заявил директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Полученные препарат представляет собой рекомбинантную аденовирусную вакцину, подчеркнул Тарасов в интервью журналистам РИА Новости. По его словам, вакцина не является живой и создана искусственно.

"Она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет", — заявил глава Института фармации и трансляционной медицины.

Телеканал "360" со ссылкой на данные оперштаба, сообщает, что в России зафиксировано более 720 тыс. случаев коронавируса. Все актуальные сведения о ситуации вокруг пандемии COVID-19 приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#вакцина #коронавирус #сеченовский университет

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