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19:55   11 Июля 2020
Политика

NYT: Байден раскритиковал деятельность Трампа во время эпидемии COVID-19

NYT: Байден раскритиковал деятельность Трампа во время эпидемии COVID-19

Парламентарий Джо Байден решил сосредоточить свою предвыборную кампанию на том, чтобы дискредитировать меры главы Белого дома Дональда Трампа по противостоянию коронавирусной инфекции. Соответствующие данные предоставило издание The New York Times.

Политик ошибочно предполагает, что озвученные им способы по противодействию новому типу коронавируса смогли бы спасти десятки тысяч граждан. По данным исследования, осуществленного экспертами Колумбийского университета, около 36 тысяч летальных исходов получилось бы избежать, если бы меры по социальной дистанции были введены к 8 марта, а не в середине месяца. Однако гарантии того, что Байден ввел бы эти ограничения раньше, отсутствуют, пишет NYT.

Также парламентарий раскритиковал инициативу действующего президента по сокращению финансирования медицинских учреждений. Байден пообещал гражданам, что "поддержит науку".

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Автор: Руслан Неглинный
#байден #трамп #коронавирус

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