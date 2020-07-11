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19:47   11 Июля 2020
Политика

Блогер рассказал о провокаторах Навального на митинге сторонников Фургала в Хабаровске

Блогер рассказал о провокаторах Навального на митинге сторонников Фургала в Хабаровске

Незаконный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоялся 11 июля. По официальной информации его посетили порядка 12 тысяч граждан. Блогер Александр Головко рассказал подробности о мероприятии.

Головко указал, что на несанкционированном митинге присутствовали как искренние сторонники Фургала, так и представители штаба "главного борца с коррупцией" Алексея Навального, пытавшиеся устроить провокации, пишет Nation News.

Блогер рассказал, что большинство пришедших на митинг пренебрегли ношением средств индивидуальной защиты. На мероприятие пришло много молодых людей, хотя иногда встречались и пожилые.

В день, когда Фургала задержали, в СМИ появилась информация о "народном митинге", время и дата проведения которого были обозначены конкретно. После этого появились листовки "ЯМы Сергей Фургал" по аналогии с задержанием журналиста Ивана Голунова. Однако, кто был организатором митинга Головко не знает.

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Автор: Илья Романович
#россия #митинг #хабаровск #фургал

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