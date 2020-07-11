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19:27   11 Июля 2020
Политика

Иноагент НКО "Мемориал" вмешивается в дело обвиняемого в госизмене Сафронова

Иноагент НКО "Мемориал" вмешивается в дело обвиняемого в госизмене Сафронова

Дело по обвинению советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова приобретает неожиданный общественный резонанс. Превратить Сафронова из предателя Родины в политического диссидента пытаются либеральные СМИ и НКО с иностранным финансированием.

Журналистское прошлое Ивана Сафронова, а он сотрудничал с "Коммерсантом" и "Ведомостями", дало повод либеральным СМИ причислить его к своему лагерю и защищать его под лозунгом свободы слова и СМИ. Тему политической подоплеки дела Сафронова поднимает и признанная в России иностранным агентом НКО "Мемориал", о чем рассказывает "ПолитЭксперт".

На сайте "Мемориала" было опубликовано заявление Международной федерации за права человека FIDH с требованием прекратить преследование журналистов, словно журналисты не могут совершать преступления, за которые положены наказания. В FIDH считают, что журналистов всегда преследуют только за их журналистскую деятельность.

То, что "Мемориал" вмешался в дело Сафронова, внеся его в число преследуемых журналистов, вовсе неудивительно. "ПолитЭксперт" подчеркивает, что эта организация готова защищать любых преступников — достаточно, чтобы преступник публично выступал против российской власти. Достаточно вспомнить дело историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней падчерицы.

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Автор: Руслан Неглинный
#мемориал #иноагенты #сафронов

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