Резников заявил, что безопасная реинтеграция ДНР и ЛНР займет минимум 25 лет
Возвращение отдельных районов Луганской и Донецкой областей в безопасном режиме займет не менее 25 лет. Своим мнением поделился вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Минимум одно поколение после восстановления контроля должно смениться для того, чтобы уйти от "разрушения того раздора в головах, который там есть", подчеркнул вице-премьер. Об этом информирует "НВ".
Жители ЛНР и ДНР являются сознательными и в свои 20 проявляют негатив по отношению к Украине, мечтая о жизни в Советском Союзе, обозначил он. Важно, чтобы в регионах появилось поколение детей, понимающее, что такое свободная Украина.
"Это надолго в любом варианте, и мы должны к этом готовиться", — резюмировал Резников.