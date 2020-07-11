Резников заявил, что безопасная реинтеграция ДНР и ЛНР займет минимум 25 лет

Возвращение отдельных районов Луганской и Донецкой областей в безопасном режиме займет не менее 25 лет. Своим мнением поделился вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Минимум одно поколение после восстановления контроля должно смениться для того, чтобы уйти от "разрушения того раздора в головах, который там есть", подчеркнул вице-премьер. Об этом информирует "НВ".

Жители ЛНР и ДНР являются сознательными и в свои 20 проявляют негатив по отношению к Украине, мечтая о жизни в Советском Союзе, обозначил он. Важно, чтобы в регионах появилось поколение детей, понимающее, что такое свободная Украина.