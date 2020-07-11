"Бегство" сотрудников ФБК к Светову стало продолжением сокращений штабов Навального

Иноагент "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального переживает тяжелые времена, о которых свидетельствует закрытия штабов и увольнения сотрудников.

Сотрудники ФБК увольняются из организации-иноагента. Двое бывших координаторов штабов Навального во Владивостоке и Красноярске недавно примкнули к либертарианскому движению "Гражданское общество", связанному с Михаилом Световым, сообщает Telegram-канал "Фонд бабла с коррупцией".

Бывшие сторонники Навального Владимир Дубовский и Мария Маковозова вошли в совет христианской фракции движения. Дубровский к тому же имеет на теле татуировки в виде свастики, что свидетельствует о его нацистских взглядах, сообщает издание Nation News.

Штабы фонда начали закрываться еще два года назад. Причиной такого поворота событий руководители назвали экономические сложности. В остальных штабах наблюдается постоянная текучка кадров.

Сокращения сотрудников ФБК свидетельствуют о тяжелом периоде в организации, главной функцией которой была поддержка незаконной кампании "оппозиционера" на выборах. Когда избирательный процесс закончился, то сразу закрылись 25 штабов в различных регионах.