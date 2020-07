Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон шокировал граждан страны своей неоднозначной выходкой, сообщает DailyMail.

Моррисон накануне заявил, что берет свой первый отпуск для того, чтобы провести время с семьей. Однако спустя день премьера заметили на матче NRL между Cronulla Sharks и Penrith Panthers в субботу вечером.

This is exactly what Victorians want to see right now. Our prime minister @ScottMorrisonMP watching whatever sport that is, and kicking back on the beers. Good to see that when there's trouble in Australia, he's right at the coal face. What a shit stain. #melbournelockdown pic.twitter.com/23b6VdjWGP