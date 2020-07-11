Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон шокировал граждан страны своей неоднозначной выходкой, сообщает DailyMail.

Моррисон накануне заявил, что берет свой первый отпуск для того, чтобы провести время с семьей. Однако спустя день премьера заметили на матче NRL между Cronulla Sharks и Penrith Panthers в субботу вечером.

This is exactly what Victorians want to see right now. Our prime minister @ScottMorrisonMP watching whatever sport that is, and kicking back on the beers. Good to see that when there's trouble in Australia, he's right at the coal face. What a shit stain. #melbournelockdown pic.twitter.com/23b6VdjWGP — Tash D (@NdregerNatasha) July 11, 2020

Очевидцы сообщают, что во время матча Моррисон пил пиво и размахивал шарфом. Пользователи соцсетей выразили свое разочарование, когда фото премьера начало распространяться в Сети. Некоторые задаются вопросом, почему он отправился на матч по регби вместо того, чтобы поужинать со своей семьей.

Другие комментаторы в социальных сетях возмутились, почему Моррисон не носит средств индивидуальной защиты и не соблюдает социальную дистанцию на стадионе, пишет DailyMail.