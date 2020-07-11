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 Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом

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19:04   11 Июля 2020
Политика

Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом

Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон шокировал граждан страны своей неоднозначной выходкой, сообщает DailyMail.

Моррисон накануне заявил, что берет свой первый отпуск для того, чтобы провести время с семьей. Однако спустя день премьера заметили на матче NRL между Cronulla Sharks и Penrith Panthers в субботу вечером.

Очевидцы сообщают, что во время матча Моррисон пил пиво и размахивал шарфом. Пользователи соцсетей выразили свое разочарование, когда фото премьера начало распространяться в Сети. Некоторые задаются вопросом, почему он отправился на матч по регби вместо того, чтобы поужинать со своей семьей.

Другие комментаторы в социальных сетях возмутились, почему Моррисон не носит средств индивидуальной защиты и не соблюдает социальную дистанцию на стадионе, пишет DailyMail.

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Автор: Руслан Неглинный
#премьер-министр #австралия #моррисон

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