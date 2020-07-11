Расчеты БПЛА "Орлан-10" обследовали лесные массивы на предмет пожаров в Нижнем Новгороде

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" гвардейской танковой армии ЗВО обследовали лесные массивы на предмет пожаров в Нижегородской области.

Военные подразделений БПЛА проводят учения в связи с началом пожароопасного сезона. Военнослужащие отработали задачи по обнаружению природных пожаров, выявив несколько очагов возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На комплексах "Орлан-10" использовались тепловизионные камеры, которые позволяют выявить даже небольшие очаги пожаров в труднодоступной местности.