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18:45   11 Июля 2020
Армия

Расчеты БПЛА "Орлан-10" обследовали лесные массивы на предмет пожаров в Нижнем Новгороде

Расчеты БПЛА "Орлан-10" обследовали лесные массивы на предмет пожаров в Нижнем Новгороде

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" гвардейской танковой армии ЗВО обследовали лесные массивы на предмет пожаров в Нижегородской области.

Военные подразделений БПЛА проводят учения в связи с началом пожароопасного сезона. Военнослужащие отработали задачи по обнаружению природных пожаров, выявив несколько очагов возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На комплексах "Орлан-10" использовались тепловизионные камеры, которые позволяют выявить даже небольшие очаги пожаров в труднодоступной местности.

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Автор: Василий Пименов
#минобороны рф #бпла #орлан 10

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