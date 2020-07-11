Участники проекта "Бессмертный полк" из Чехии сняли кино и назвали его "Цена Победы". Создатели киноленты возмутились сносом памятного сооружения маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Обеспокоенные граждане отметили, что Победа является общей заслугой красноармейцев и Первого Чехословацкого армейского корпуса Людвика Свободы, которые принимали участие в сражениях за Харьков, Закарпатье и Киев. Соответствующую информацию предоставило издание "ПолитНавигатор".

По словам главного редактора издания "Национальная оборона" Игоря Коротченко, созданная чехами картина крайне необходима, поскольку западные государства сегодня реализуют информационный конфликт с целью изменения истории. Советский Союз спас Прагу от уничтожения, а солдаты СССР отдавали свои жизни, чтобы сохранить эту страну.