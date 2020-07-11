Возмущенные сносом памятника Коневу пражане сняли фильм "Цена Победы"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Бегство" сотрудников ФБК к Светову стало продолжением сокращений штабов Навального

"Бегство" сотрудников ФБК к Светову стало продолжением сокращений штабов Навального

 Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»
Резников заявил, что безопасная реинтеграция ДНР и ЛНР займет минимум 25 лет

Резников заявил, что безопасная реинтеграция ДНР и ЛНР займет минимум 25 лет

 Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом

Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
"Бегство" сотрудников ФБК к Светову стало продолжением сокращений штабов Навального

"Бегство" сотрудников ФБК к Светову стало продолжением сокращений штабов Навального

 Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»
Резников заявил, что безопасная реинтеграция ДНР и ЛНР займет минимум 25 лет

Резников заявил, что безопасная реинтеграция ДНР и ЛНР займет минимум 25 лет

 Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом

Австралийского премьера Моррисона раскритиковали за "отдых с семьей" на стадионе с пивом
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
18:33   11 Июля 2020
Политика

Возмущенные сносом памятника Коневу пражане сняли фильм "Цена Победы"

Возмущенные сносом памятника Коневу пражане сняли фильм "Цена Победы"

Участники проекта "Бессмертный полк" из Чехии сняли кино и назвали его "Цена Победы". Создатели киноленты возмутились сносом памятного сооружения маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Обеспокоенные граждане отметили, что Победа является общей заслугой красноармейцев и Первого Чехословацкого армейского корпуса Людвика Свободы, которые принимали участие в сражениях за Харьков, Закарпатье и Киев. Соответствующую информацию предоставило издание "ПолитНавигатор".

По словам главного редактора издания "Национальная оборона" Игоря Коротченко, созданная чехами картина крайне необходима, поскольку западные государства сегодня реализуют информационный конфликт с целью изменения истории. Советский Союз спас Прагу от уничтожения, а солдаты СССР отдавали свои жизни, чтобы сохранить эту страну.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#чехия #ссср #конев #цена победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...