Российские десантники на учениях отработали налет на лагерь условного противника

Военные подразделений спецназначения ВДВ РФ выполнили учебно-боевые задачи Всеармейского конкурса "Полярная звезда", который проходил на полигоне Раевский под Новороссийском.

В рамках конкурса военные спецназа ВДВ осуществили налет на лагерь условного противника и захватили автомобильную технику. Также военнослужащие отработали отход после выполнения задач на захваченном автомобиле.

После того как военные уничтожили условного противника, они осуществили отрыв к месту эвакуации, при этом совершив марш-бросок на 5 километров в полной экипировке. В завершающем этапе Всеармейского конкурса военных планируют провести поединки по армейскому рукопашному бою. Конкурс "Полевая звезда" обычно проводится среди 100 наиболее подготовленных разведчиков подразделений спецназначения ВДВ в рамках подготовки к Армейским международным играм.