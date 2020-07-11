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18:14   11 Июля 2020
Армия

Российские десантники на учениях отработали налет на лагерь условного противника

Российские десантники на учениях отработали налет на лагерь условного противника

Военные подразделений спецназначения ВДВ РФ выполнили учебно-боевые задачи Всеармейского конкурса "Полярная звезда", который проходил на полигоне Раевский под Новороссийском.

В рамках конкурса военные спецназа ВДВ осуществили налет на лагерь условного противника и захватили автомобильную технику. Также военнослужащие отработали отход после выполнения задач на захваченном автомобиле.

После того как военные уничтожили условного противника, они осуществили отрыв к месту эвакуации, при этом совершив марш-бросок на 5 километров в полной экипировке. В завершающем этапе Всеармейского конкурса военных планируют провести поединки по армейскому рукопашному бою. Конкурс "Полевая звезда" обычно проводится среди 100 наиболее подготовленных разведчиков подразделений спецназначения ВДВ в рамках подготовки к Армейским международным играм.

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Автор: Кристина Мокроусова
#спецназ #вдв #"Полевая звезда"

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