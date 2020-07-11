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17:56   11 Июля 2020
Армия

В Рязани прошла торжественная церемония закрытия всеармейского конкурса "Авиадартс-2020"

В Рязани прошла торжественная церемония закрытия всеармейского конкурса "Авиадартс-2020"

Торжественная церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Аиадартс-2020" прошла на аэродроме Дягилево в Рязани. В рамках мероприятия были подведены итоги соревнований в семи номинациях.

Призеры конкурса получили соответствующие медали, кубки, а также ценные призы. Победителями в истребительной авиации стали летчики из Забайкальского края на самолетах Су-30СМ, в бомбардировочной авиации призовое место занял экипаж Су-34.

Награду за общекомандный зачет получила команда Южного военного округа, они завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали во всех номинациях. Переходящий кубок конкурса "Авиадартс-2020" был вручен командующему объединением Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны южного военного округа генерал-майору Николаю Гостеву. В конкурсе принимали участие 54 экипажа ВКС РФ.

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Автор: Илья Романович
#ввс #су-34 #пво #су-30см

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